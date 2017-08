Hívőkre dőlt egy fa, magyar áldozat is van

Kidőlt fa nyomott agyon katolikus zarándokokat Madeira szigetén. Az egyik áldozat magyar. A tragédiában tizenhárman vesztették életüket, ötvenen pedig megsérültek.

A Madeira szigetén található ősfás parkban évről évre megünneplik Mária mennybemenetelét, a háromnapos vallási fesztiválra külföldi zarándokok is érkeznek. A 20-30 méteres fák körül az egyik legöregebb dőlt ki, magával rántva más fák több tonnás ágait.

„A helyszínen tíz ember halt meg, és 52 személy került kórházba. A többi áldozat a kórházba szállítás után vesztette életét, köztük egy kisgyermek is. Négy külföldi állampolgár is életét vesztette, két német, egy francia és egy magyar áldozat is van” – sorolta Pedro Ramos, a sziget egészségügyi biztosa.

A túlélőket és a többi zarándokot pszichológusok segítik a tragédia feldolgozásában. A Portugáliához tartozó szigetre megérkezett a portugál elnök, aki háromnapos országos gyászt rendelt el.