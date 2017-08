Hivatalos: Trump kilép a klímaegyezményből

Hivatalosan is közölte az Egyesült Államok az ENSZ-szel, kilép a párizsi klímaegyezményből. Igaz, erre jogilag csak két év múlva lenne lehetősége. Donald Trump elnök azonban, aki szerint az éghajlatváltozás átverés, a lépéssel egy újabb kampányígéretét szeretné teljesíteni.

Tavaly decemberben a párizsi klímakonferencián 195 ország szignózta a keretmegállapodást. Az aláírók – köztük Barack Obama amerikai elnök is ott volt – vállalták, hogy a Föld légkörének felmelegedését 2 Celsius-fok alatt tartják az iparosodás előtti mértékhez képest, sőt mindent megtesznek, hogy kisebb mértékű legyen a felmelegedés.

hirdetés

Obama utódja, Donald Trump a tavalyi kampányban – kutatókkal szemben – átverésnek minősítette az éghajlatváltozást, az erről aláírt szerződés szerinte árt az amerikai nagyvállalatoknak, és ha rajta múlik, kihátrál a klímamegállapodásból.

Novemberben megválasztották, március végén pedig eltörölte elődje elnöki rendeletben hozott környezetvédelmi intézkedéseit.

„Ma bátor lépést teszek az ígéretemnek megfelelően. Kormányom véget vet a szén elleni háborúnak. Tiszta szenünk lesz, valóban tiszta szén. Ma történelmi lépést teszek az amerikai energiát érő korlátozások feloldásával, hogy megfordítsam a kormány beavatkozását, és eltöröljem a munkahelyek felszámolását eredményező korlátozásokat” – jelentette ki az elnök, aki feloldotta az üvegházhatást kiváltó káros anyagok kibocsátásának korlátozását, zöld utat adott a szénbányászat beindításának, feloldotta a bezárt szénerőművekre vonatkozó zárlatot, és engedélyezte a hidraulikus technikával történő olajkitermelést. A Környezetvédelmi Hivatal élére pedig egyik klímaváltozást tagadó emberét tette.

Trump, mielőtt első, 17 napos nyári szabadságát megkezdte volna, az amerikai kormány hivatalosan is értesítette az ENSZ-t a kilépésről – erről Mike Pence alelnök számolt be.

hirdetés

A külügyi közlemény azt is leszögezi: az Egyesült Államok technológiai fejlesztések révén továbbra is csökkenti az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását, és együttműködik más országokkal, valamint megújuló energiaforrásokat is használ, illetve részt vesz a klímaváltozásról folyó nemzetközi tárgyalásokon is. A washingtoni hivatalos értesítés az első írásbeli jelzés a világszervezetnek, nincs jogi hatálya, mert hivatalosan csak 2019 után tehette volna meg.