Egyhetes gyászt tartanak egy brazíliai városban, miután hét kisgyerek és egy óvónő bennégett egy óvodában.

Az épületet az intézmény elbocsátott biztonsági őre gyújtotta fel, miután több gyereket is szesszel öntött le. Az 50 éves támadó saját maga is megsérült – később meg is halt a kórházban. A brazil hatóságok szerint az őr mentális zavarokkal küzdött.

