Hekkertámadás érte az ausztrál hadsereget

Harci repülők és hadihajók titkos adatait lopták el hekkerek az ausztrál hadseregtől. Az eset még tavaly nyáron történt, de a hadsereg alvállalkozója csak fél évvel később jelentette az adatlopást a kormánynak, a sajtót pedig csak most értesítették. A hekkerek vadász- és szállítórepülők specifikációit és az irányítórendszerrel kapcsolatos információit szerezték meg, de ellopták a katonai műveletek jelszavait is. Tavaly decemberben észak-koreai hekkerek próbáltak hasonló információkat megszerezni az amerikai hadseregtől, de nem tisztázott, hogy az ausztrál támadást is ők hajtották-e végre.

