Hazudott, ezért lemondott Trump nemzetbiztonsági tanácsadója

Lemondott Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, mert hazudott az alelnöknek az orosz nagykövettel történt megbeszéléséről – helyét átmenetileg a Nemzetbiztonsági Tanács elnöke veszi át. A végleges posztra a legfőbb jelölt a CIA korábbi igazgatója, aki azért mondott le 2012-ben, mert bizalmas információkat szolgáltatott szeretőjének.

Michael Flynn hétfőn nyújtotta be lemondását az elnöknek. A nyugalmazott tábornok kevesebb mint egy hónapig töltötte be a nemzetbiztonsági tanácsadó posztot, és azt követően távozik, hogy nyilvánosságra került: félrevezette Mike Pence alelnököt és a Fehér Ház magas rangú tisztségviselőit a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel folytatott januári megbeszélései tartalmát illetően. Michael Flynn Mike Pence alelnöknek először azt mondta, hogy a találkozón nem esett szó az Oroszország elleni szankciókról, azután pár nappal ezelőtt módosított a mondandóján, és úgy fogalmazott: talán megvitatták a szankciók ügyét is, már nem emlékszik rá pontosan.

„A beszélgetés, ami Flynn tábornok és az orosz nagykövet között esett meg, ha nem tartalmazta annak ötletét, hogy a Trump-kormányzat majd megszünteti a fennálló szankciókat, engem nagyon nem zavar. Minden, amit Oroszország az elmúlt években tett, több szankciót vonna maga után, nem kevesebbet. Nem elég csak azokat a szankciókat fenntartani, amiket a Krím megszállása miatt róttunk ki. Nem tettek semmit azért, hogy megszűnjenek a szankciók, amiket az ukrán beavatkozás miatt hoztunk. Sőt az ukrán nagykövet azt mondta vasárnap, hogy a kelet-ukrajnai háború – ami orosz felhatalmazásra megy – sosem volt ennyire aktív. Tehát nemhogy enyhítenünk kellene a meglévő szankciókat az ukrajnai invázióért, de nem is tettünk semmit amiatt, amit velünk csináltak az előző választáson” – mondta Lindsey Graham republikánus szenátor.

A demokraták független vizsgálatot követelnek a tanácsadó és az orosz nagykövet beszélgetésével kapcsolatban.

„Azt kértük, azt követeltük, hogy független vizsgálat foglalkozzon azzal, hogy mi történt Flynn és az orosz nagykövet megbeszélésén, sőt azokon is, amikről majd később beszélünk. Másodsorban a nemzetbiztonsági megbízását vissza kell vonni, addig, ameddig a független vizsgálat nem ér véget, és ha bármilyen törvényt vagy etikai előírást megsértett, akkor ki kell rúgni” – mondta Chuck Schumer, demokrata szenátor.

Hétfő este a The Washington Post és a CNN Sally Yatesre az igazságügyi tárca menesztett ügyvivőjére hivatkozva azt közölte, hogy a minisztérium már a múlt hónapban figyelmeztette Donald Trumpot, hogy nemzetbiztonsági tanácsadója félrevezeti őt a washingtoni orosz nagykövettel folytatott beszélgetései tartalmát illetően, és Flynn potenciálisan sebezhető, ugyanis az orosz politika bármikor megzsarolhatja őt.

A lemondott Flynn helyét ideiglenesen Keith Kellogg tábornok, a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke veszi át. Kormányzati hírforrások szerint a poszt várományosa David Petraeus nyugalmazott tábornok lehet, aki CIA igazgatói posztjáról mondott le 2012-ben, mert bizalmas információkat osztott meg életrajzírójával, akivel nem mellesleg viszonyt is folytatott.