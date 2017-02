Hazatérhetett az oroville-i gát közeléből kitelepített kétszázezer lakos

Visszatérhet lakhelyére kétszázezer ember az egyesült államokbeli Oroville-nél lévő völgyzáró gátnál, miután a hatóságok visszavonták a kimenekítést elrendelő határozatot. Jelentősen csökkent ugyanis a veszélye annak, hogy átszakad a gát kiegészítő túlfolyója.

„Figyelembe véve a kockázat jelenlegi szintjét, a közelgő vihar becsült erősségét, valamint azt, hogy a tó mennyi vizet képes befogadni abból a vízmennyiségből, amit a vihar hozhat, arra a következtetésre jutottunk, hogy a kitelepítésről szóló rendeletet visszavonhatjuk, és csupán egy figyelmeztetést hagyunk érvényben. A lakosok tehát visszatérhetnek otthonaikba, a cégek pedig folytathatják tevékenységüket” – közölte Kory Honea, Butte megye seriffje.

A kitelepítést korábban azért rendelték el, mert a gát kiegészítő túlfolyóján egy kilenc méter mély, hatvan méter hosszú lyuk keletkezett. Mostanra azonban már elegendő vizet eresztettek le a gát mögötti tóból, így már akkor sem lesz szükség a kiegészítő túlfolyóra, ha a vihar miatt ismét megemelkedne a tó vízszintje. A gát ötvenéves történetében egyébként korábban még soha nem kellett a túlfolyót használni.

Eközben a hatóságok továbbra is próbálják rendbe hozni a megrongálódott részt: homokzsákokkal, betontömbökkel és hatalmas kövekkel tömik be a lyukat. A jelenleg is érvényben lévő figyelmeztetés miatt az embereknek készenlétbe kell állniuk, ha a rosszabbodnak a körülmények újra kimenekíthetik őket. Az emberek egyébként jól viselték a kitelepítést.

Az Oroville-nél lévő 230 méteres gát az Egyesült Államok legmagasabb gátja. A kiegészítő túlfolyót a heves esőzés, a megolvadt hó és az erózió rongálta meg a múlt héten.