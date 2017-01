Havonta egy hétvégén hangozhat el magyarul az igen

Marosvásárhelyen mostantól nem lehet minden hétvégén magyarul kimondani a boldogító igent, mert a házasságkötő hivatalban nem lesz mindig magyarul is tudó alkalmazott. A helyi civil jogvédő szervezet vezetője szerint észre kell venni a szándékosságot a román városvezetés intézkedései mögött.

Marosvásárhelyen nem minden hétvégén lehet magyarul is kimondani az igent, és nem minden hétvégén hangozhatnak el magyarul is a házastársak jogai és kötelezettségei, noha a magyar kisebbség tagjai életüknek ezeket a fontos pillanatait is szeretnék anyanyelvükön megélni.

„Az semmiképpen nem jó hír, hogy módosítják az időpontokat és havonta csak egyszer lehet boldogító igent kimondani. Fontos lenne, hogyha ugyanannyiszor lehetne kimondani az igent, ahányszor ki lehet mondani románul a „da”-t, hiszen egyenjogúság van és ugyanolyan jogunk van az anyakönyvvezető előtt igent mondani” – nyilatkozta Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója.

A helyi civil jogvédő szervezet vezetője szerint a magyar kisebbség jogai folyamatosan szűkülnek és észre kell venni a szándékosságot a román városvezetés intézkedései mögött. „Egyelőre csak annyit tudunk tenni, hogy utánajárunk az ügynek, és próbálunk nyomást kelteni mi is, hogy igenis megoldódjon ez az ügy. Konkrétan mi nem tudunk […], tehát ez a polgármester hatáskörébe tartozik” – mondta Csíki Zsolt, a marosvásárhelyi városi tanács RMDSZ-es frakcióvezetője.

A szakemberek ugyanakkor arra is emlékeztetnek, érdemes panaszt tenni, ha valaki úgy érzi, jogai sérülnek. Vannak területek, ahol ez hozott is eredményt. Például a kétnyelvű utcatáblákért is küzdő civil elkötelezettség mozgalom panaszai nyomán az önkormányzat ügyfélszolgálatán ma már három magyarul is tudó alkalmazott fogadja az ügyfeleket.