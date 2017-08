Hátraarc Donald Trumptól

Gyönyörűnek nevezte a konföderációs szobrokat az amerikai elnök, aki szerint az ország közös kultúráját szakítják szét azok, akik az emlékművek eltávolítását követelik vagy tervezik. A német külügyminiszternek nem tetszik Trump hozzáállása, a berlini vezetés szerint veszélyes politika relativizálni a nenonáci bűnöket.

Gyertyákkal, fáklyákkal vonultak Charlottesville-ben a virginiai egyetem diákjai ugyanazon az útvonalon, ahol múlt hétvégén neonácik masíroztak. Arra a 32 éves nőre emlékeztek, akit az egyik neonáci gázolt halálra, amikor az antifasiszta demonstrálók közé hajtott.

Az interneten hajtóvadászat indult a neonácik ellen. Egy amerikai szolgáltató letiltotta a szélsőjobb kedvelt csevegő-alkalmazását, a világ legnagyobb zenemegosztó oldala törli a neonáci együtteseket, a facebook az uszító tartalmak szűrését tervezi.

A charlottesville-i tüntetés egyik szervezője sírva könyörög rendőri védelemért egy videóban, állítása szerint több fenyegetést is kapott. Egy másik államban, Coloradoban betiltották a neonácik fajvédő konferenciáját.

„Ha ide jönnek, csak balhét csinálnak. Nem akarunk egy második Charlottesville lenni. A gyűlölet nem amerikai érték. Ami azt illeti, nem is emberi érték” - mondta a város polgármestere.

Az amerikai elnököt közben változatlanul bírálják a következetlenségéért. Donald Trump eleve vonakodott elítélni a nenonácikat és a fehérek felsőbbrendűségét hirdető csoportokat, de végül megtette. Kijelentését később visszavonta, és arról kezdett beszélni, hogy a fehér nacionalisták csendes tüntetését szélsőséges liberálisok zavarták meg. Az elnök kitartani látszik amellett, hogy szerinte a szélsőjobboldal történelmi örökséget védelmez. Charlottesville-ben a fehérek felsőbbrendőrségét hirdető csoportokot Lee táboronok szobrát védelmezték, aki a rabszolgatartó államok hadseregét vezette az amerikai polgárháborúban.

„George Washington rabszolgatartó volt. Az volt? Akkor most George Washington is elveszíti státuszát? Lebontjuk az ő szobrait is? Le fogjuk George Washington szobrait dönteni? És mi a helyzet Thomas Jeffersonnal?” - szúrt oda Trump a demokratáknak, akik Jeffersonig vezetik vissza a pártjuk történetét, noha az akkori és a mostani demokrata párt legfeljebb a nevében azonos.

Trumpnak személyesen a Ku Klux Klán vezetője mondott köszönetet a kettős beszédért, a szervezet megalakulása óta küzd a feketék egyenjogúsága ellen. Az elnöknek egymás után fordítottak hátat a gazdasági tanácsadói, Trump végül feloszlatta a két tanácsadó testületet. A republikánus párton belül is alakul a belső ellenzék.

A CNN tablót készített azokról a jobboldali képviselőkről, akik azt követelik Trumptól, hogy az állam ismét pénzelje azokat a jogvédő szervezeteket, amelyek a neonácik megfékezésével foglalkoznak.

A korábbi támogatások leállítását Trump magyar tanácsadójának, Gorka Sebestyénnek a felesége kezdeményezte.

„Nem lehet és nem is szabad, hogy megbocsássunk a rasszista, bigott gyűlölködő, erőszakos embereknek, akik egyre erősebbek napjaink Amerikájában” - összegezte Trump igazságügyi minisztere, Jeff Sessions.

Az elnök legközelebbi bizalmasa, Steve Bannon, aki egy radikális jobboldali portál főszerkesztőjéből lett Trump főtanácsadója, szánalmas bohócnak minősítette a neonácikat. De megjegyezte: a kormányzatnak jobb, ha a demokraták és az újságírók a neonácikkal vannak elfoglalva, mert addig zavartalanul folytathatja a protekcionista gazdaságpolitikát, például a készülő kereskedelmi háborút Kínával.