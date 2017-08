Több mint egy tucat helyen küzdenek bozóttűzzel a portugál tűzoltók.

Az ország középső részén szerda óta lángol a növényzet. 700 tűzoltót és 200 járművet vetettek be, a tüzet a levegőből is oltják. Elővigyázatosságból 4 települést teljesen kiürítettek, kétezer ember él szükségszállásokon. Portugáliában tavaly is volt erdőtűz, arról kiderült, hogy turisták okozták, véletlenül.

