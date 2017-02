Doris jött, pusztított és ölt

Nagy-Britanniában halálos áldozatot követelt a Doris szélvihar. Az ország középső részére csapott le, több mint háromszázezer háztartásban nem volt áram. A szolgáltatást már helyreállították. Közben Belgiumban is óvintézkedéseket vezettek be a heves szélvihar miatt.

A viharos szélben lesodort törmelékek sebesítettek meg egy nőt Wolverhamptonban, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belehalt. Kelet-Angliában többen is megsérültek az ítéletidőben. A szél egy emeletes buszt is felborított. Az óránként 150 kilométeres széllökések tetőket rongáltak meg és vezetékeket téptek le, emiatt több mint háromszázezer otthonban nem volt az áram, de péntekre már mindenütt helyreállították a szolgáltatást.



A Doris nevű szélvihar sok helyen esőzést, hóesést is hozott. Utakat zártak le, vonat- és repülőjáratokat töröltek. A Heathrow légikikötőben minden tizedik járat kimaradt. Skóciában iskolákat zártak be a téli időjárás miatt.

A belga fővárosban a nagy erejű széllökések miatt szintén óvintézkedéseket vezettek be. A meteorológusok óránként 100 kilométeresnél is erősebb lökésekre számítanak. A kontinensen kelet felé tartó vihar nyomában a szakemberek havazásra, hóviharokra figyelmeztetnek Belgiumban.