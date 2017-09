Harvey még tombol, de már Irma közelít

37-re emelkedett a Harvey hurrikán áldozatainak száma. Az amerikai kormány 100 millió dollárt utalt ki a megsérült utak és repülőterek helyreállítására. Donald Trump elnök ehhez egymillió dollárt tett hozzá a saját vagyonából. A teljes kártalanítás azonban több tízmilliárd nagyságrendű összeg lesz majd. A mentésben már az amerikai hadsereg tízezer katonája is részt vesz. Miközben az esőzés tovább folytatódik, egy újabb hurrikán van kialakulóban.

Mike Pence amerikai alelnök személyes benyomásairól számolt be a Harvey hurrikánnal kapcsolatban. A pusztítás mélyen megrendítette, a texasiak kitartása pedig meghatotta.

„A ma reggeli adatok szerint 311 ezer állampolgár regisztrálta magát online vagy telefonon szövetségi segítségnyújtásra” – közölte a kormány nevében, amely sürgős intézkedésként 100 millió dollárt utalt át a szélviharban és az áradásukban megsérült repülőterek és utak helyreállítására.

Az alelnök arról is beszélt, hogy a Kongresszus a lehető leggyorsabban dönt majd a katasztrófa sújtotta területen élő megsegítéséről. Addig is, Donald Trump elnök – aki szombaton Houstonba utazik – saját vagyonából 1 millió dollárt ajánlott fel a károsultaknak.

Közben az amerikai hadsereg tízezer katonája érkezett a mentőegységek segítségére. A katasztrófaelhárítási hivatal munkatársait segítik, akik házról házra járnak, hogy segítségre várók és eltűntek után kutassanak. Kétéltű járművekkel mentik az embereket, akiket a menhelyre szállítanak.

„Nem tudom mi történik velünk, minden elpusztult, mindenünket elveszítettük a házban” – mondta egy nő, akit a tengerészgyalogosok szállítottak a menhelyre.

Az egészségügyi hatóságok járványveszélyre hívják fel a figyelmet, és arra intenek, hogy forralás nélkül még a csapvizet se igya senki.

Legalább ekkora riadalmat okozott az is, hogy robbanás történt Houstontól 50 kilométerre, Crosbyban, egy vegyi üzemben. A detonáció miatt mérgező anyag szivárgott a vízbe, ezért az üzem két és fél kilométeres körzetéből kitelepítették a lakókat.

A Harvey hurrikán viharrá szelídült ugyan és lassan az esőzésnek is vége szakad, de még korai lenne fellélegezni. Texas és Lousiana államokban továbbra is áradnak a folyók, a New Orleansban élők pedig attól tartanak, hogy megismétlődhet a 2005-ös Katrina hurrikán pusztítása, amikor a város fölött lévő Pontchartrain-tó gátjai átszakadtak és az áradás elborította a várost. Ráadásul az Atlanti-óceán fölött egy új hurrikán van kialakulóban. Az Irma néven emlegetett hurrikán a jövő héten ront majd rá az Egyesült Államok keleti partvidékére.