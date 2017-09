Harvey Kathrinát is felülmúlja

Texasba utazott Donald Trump, hogy megnézze a Harvey hurrikán okozta pusztítást. Az amerikai elnök majdnem 8 milliárd dollárt kér a kongresszustól az áldozatainak megsegítésére és a kárelhárításra. Az összeg még nőni fog, mert a károk felmérése a legtöbb helyen még el se kezdődött. A hurrikán és az áradások múlt péntek óta 47 ember halálát okozták.

Amerikai katonák helikopterrel mentik a vízzel elárasztott Houstonban rekedt családokat. Az egyenruhások gondolnak a legkisebbekre is.

Egy férfinak is víz alá került az otthona a Harvey hurrikán után, amely múlt pénteken csapott le Texasra. Őt gumicsónakkal mentették ki a tűzoltók. A katasztrófa-sújtotta területről eddig 2 millió embert költöztettek ki.

„Ha vízzel elöntött területeken élnek, jelenleg is víz van az otthonukban, arra bátorítanám önöket, hogy hagyják el az otthonukat. Mert nem lesz változás a következő 10-15 napban sem” – jelentette ki Sylvester Turner houstoni polgármester.

Texas keleti felén változatlanul tombol a vihar és áradnak a folyók. Port Arthur városa víz alá került, a boltokban az élelmiszer kifogyott. Egy környékbeli farmról 350 aligátor úszott el az árvízben. Houstontól keletre egy vegyi üzemben robbanás volt, raktárak is kigyulladtak a víz okozta zárlat miatt. A létesítményből korábban mérges gázok szivárogtak, a környéket már szerdán kiürítették.

„Folyamatosan ellenőrizzük a levegő minőségét. A környezetvédelmi ügynökség is teszteket végez a környéken és a vízhálózatban”- ígérte Richard Rennard, az erőmű igazgatója.

Houston egyes részein már elkezdett visszahúzódni az ár. A hatóságok viszont járványveszélyre figyelmeztetnek, a csapvíz sem iható.

„Ez egy elnyújtott rémálom. Most nagyon sok embernek nagyon sokáig rossz lesz. A helyreállításhoz kivitelezőt, villanyszerelőt, anyagokat szerezni már most is lehetetlen. Kérdés, mi lesz a kárelhárítás során” - vázolta egy houstoni nő.

A helyreállítás megkezdéséhez Donald Trump 7,8 milliárd dollárt kért a kongresszustól. Ez csak a végső összeg töredéke lesz, hiszen a kárfelmérés a legtöbb helyen el se kezdődött. Az amerikai elnök szombaton másodszor tért vissza a katasztrófasújtotta területre.

„A Harvey Hurrikán által sújtott embereknek üzennem: veletek vagyunk minden lépéseteknél. Segítünk nektek a helyreállításnál, az újjáépítéshez. Támogatni fogunk titeket ma, holnap és holnap után is” – szögezte le az amerikai elnök.

2005-ben a Katrina hurrikán 15 milliárd dollárba került Amerikának, a Harvey ennél költségesebb lehet.