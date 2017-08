Harvey: a légierő gépeit is bevetik a mentésben

Negyvenmilliárd dolláros károkat okozott a Harvey hurrikán az Egyesült Államokban. Az áradások Texas mellett már Louisiana államra is kiterjedtek. 300 ezren menekültek el, közülük sokakat légihídon menekítenek ki a katasztrófa sújtotta Houstonból.

A Harvey hurrikán trópusi viharrá szelídült ugyan, de az eső szakadatlanul ömlik Houstonban. Az elővárosaival együtt hatmilliós amerikai metropolisz nagy része víz alá került. Zárva vannak a hivatalok és az iskolák, és tervbe vették valamennyi houstoni kórház kiürítését.

hirdetés

A mentésben részt vevő egységek minden vízi járművet bevetnek. Voltak olyan texasiak, akiket jet-skin mentettek ki vízzel elárasztott otthonukból. Sokan saját járművel vesznek részt a mentésben. A hatóságok azonban így sem bírják: a segélyvonalakon óránként ezer hívást kapnak.

„Nem is tudom, hogy lenne-e elegendő erőforrás ebben a helyzetben az összes igény kielégítésére” – közölte Harris megye bírója, aki megköszönte az egyéni felajánlásokat, egyúttal másokat is arra sürgetett, hogy csatlakozzanak a mentéshez. Azt is leszögezte, szövetségi szinten minden technikai eszközt megkapnak.

Donald Trump is gyors segítséget ígért, az elnök kedden személyesen is felkeresi a katasztrófa sújtotta Texast. A hadsereg légihidat létesített a katasztrófa sújtotta Houston és Dallas között. A légierő Hercules gépein érkezőket dallasi táborokban helyezik el.

hirdetés

Összesen hat és fél millióan élnek a katasztrófa sújtotta területen Texas és Louisiana államban, akik közül 300 ezren menekültek el otthonukból. Egyelőre nem lehet fellélegezni: a meteorológusok előrejelzése szerint az eső a hét végéig is kitart, a folyók vízszintje tovább emelkedik, így újabb területeket borít majd el az áradás.