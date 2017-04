Hamarosan indulhat Rakka bevétele

Szorul a gyűrű az Iszlám Állam főhadiszállásának számító Rakka körül. Egy amerikai parancsnok szerint hamarosan sikerül körbezárni a szír várost, és megindulhat a támadás.

Stephen Townsen, az Egyesített Alkalmi Harci Kötelékek parancsnoka reméli, hogy a Rakka elleni támadás a nyár során megkezdődik. A parancsnok szerint a harcok már akár 2018 előtt be is fejeződhetnek.

hirdetés

Kifejtette, rendelkezésre állnak azok a források, amelyekre szükség van, hogy elszigeteljék Rakkát. A város körbezárása után következik a támadás, most azt mérlegelik, milyen erőkre van szükség. Ha több forrásra kellene, akkor Townsen a feljebbvalókhoz fordul igényeivel.

z Egyesült Államok által támogatott szíriai lázadók északról, keletről és nyugatról elzárták az Iszlám Állam központját a külvilágtól, és hamarosan elszigetelhetik a várost délről is, ahol azonban orosz és szíriai katonák is vannak. A tábornok nem zárta ki, hogy a szíriai kormányerőkre mért amerikai csapás után ellenük is vegyi fegyvert vetnek be, de szerinte ennek kicsi a lehetősége. Közben az Egyesült Államok cáfolta, hogy egy másik szíriai város közelében eltalálták volna az Iszlám Állam vegyianyag-raktárát, amelyből mérges gázok szivárogtak ki, és ennek következtében több száz civil vesztette életét.

hirdetés

Az amerikaiak a múlt héten intéztek rakétatámadást intézett egy szíriai légibázis ellen, megtorlásul egy feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek végrehajtását viszont a szíriai elnök cáfolta egy televíziós interjúban.