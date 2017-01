Halló Mr. Putyin? Itt Donald Trump beszél

A kelet-ukrajnai helyzetről és a terrorellenes harcról beszélt első tárgyalásán Donald Trump és Vlagyimir Putyin.

A hivatalos közlés szerint az amerikai elnök gazdasági kérdésekről is egyeztetett telefonon az orosz államfővel. Trump Angela Merkel német kancellárt is felhívta, vele biztonságpolitikai kérdésekről és a NATO szerepéről beszéltek. A francia államfőnél is csörgött a telefon, a politikus a demokratikus értékek betartására hívta fel a frissen megválasztott amerikai kollégája figyelmét.

