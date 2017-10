Halálos vihar pusztított Németországban

Hét halálos áldozata van a Németországon végigsöprő viharnak. Több nagyvárosban is leállt a kötött pályás közlekedés, mert a 120 kilométer per órás széllökések fákat csavartak ki és vezetékeket szakítottak le.

A hamburgi tűzoltóság rendkívüli állapotot hirdetett, miután csütörtök délután alig egy óra alatt csaknem 300 riasztást kaptak. A városba már délelőtt megérkezett a vihar. Az egész Németországon végigsöprő viharnak Hamburgban egy halálos áldozata volt. A nagyvárosban leállították a vasúti közlekedést.

hirdetés

A fővárosban is szünetelt a kötött pályás forgalom, a gyorsvasút és a villamosok is leálltak. „Frankfurtba akarunk menni. Most egy kicsit hülyén érzem magam itt állva két kis gyerekkel. Az egyetlen információ, amit kaptunk, hogy a vonatunkat törölték. Semmi mást. Most már csak azt reméljük, hogy tudnak nekünk itt segíteni” – panaszolta egy utas a berlini pályaudvaron.

Hannoverben egy német segélyszervezet 2000 adag meleg ételt készített és szolgált fel a helyi vasútállomáson rekedt utasoknak. „A viharkárok miatt itt, Hannoverben is a villamosvonalakon óriási fennakadások vannak, mert a fák rádőltek a kábelhálózatra. Több vonat és villamos sem jár” – számolt be Frauke Engel, a johannita segélyszervezet szóvivője.

hirdetés

A hivatalos adatok szerint Németország-szerte hét ember vesztette életét a viharban. A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján a nyugatról kelet felé tartó front pénteken elvonul Németország fölül.