Halálbüntetést is kaphat lenge viseletéért

Megosztás SZA, 2017. július 19., szerda 11:47

A szaúdi hatóságok letartóztattak egy nőt, aki a gyanú szerint fedetlen fejjel, rövid ujjú felsőben, miniszoknyában sétált egy erőd romjai között. Amennyiben a nőt elítélik, akár meg is korbácsolhatják, de még halálbüntetést is kaphat. A sivatagi királyság másodosztályú állampolgárként kezeli a nőket, ennek ellenére több nemzetközi emberjogi és nőjogi szervezetben is helyet kapott.