Hajtóvadászat indult a night club elleni terrortámadás elkövetője ellen

Még mindig nincs meg az újévi isztambuli terrortámadás elkövetője, és egyelőre egyetlen csoport sem vállalta magára a merényletet. A night club elleni támadásnak 39 halottja és 69 sebesültje van, a legtöbb halálos áldozatot már azonosították – magyar állampolgár nincs köztük.

Megerősítették a rendőri jelenlétet az isztambuli Reina night club előtt. A szilveszter éjszakai terrortámadás helyszínén már gyűlnek a virágok és a mécsesek, a 39 halálos áldozat emlékére. Az elhunytak közt nagyon sok a külföldi, a holttestek azonosítása még mindig nem fejeződött be.



„Azonnal idejöttem, amint hallottam, mi történt. Szörnyű, hogy nem tudtam elérni az öcsémet. Nem tudtam elérni telefonon, és nem tudom, életben van-e. Semmit sem tudok róla, egyáltalán semmit” – mondta egy isztambuli lakos, akinek az öccse mindössze két napja dolgozott a night clubban a támadás idején.



A török hatóságok szerint magányos elkövetővel van dolguk, a tettes utáni hajtóvadászat jelenleg is tart. „A rendőrségtől kapott információk alapján egy fegyveres volt. Nem volt több fegyveres. Bement és tüzet nyitott, körbelövöldözött a helyiségben. Ahogy tudjuk, más ruha volt rajta kint, mint bent. Ezt az értesülést vizsgálja a rendőrség” – közölte Suleyman Soylu, török miniszterelnök.



A merényletért még senki sem vállalta a felelősséget, de a törökök elsősorban a tavaly két terrortámadást is elkövető Iszlám Államra gyanakodnak. Közben a török sajtó egy része azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy előre tudott a merényletről, és Washington figyelmeztette is az amerikaiakat, hogy ne menjenek a Reina night clubba. Az USA ankarai nagykövetsége ezt tagadja.

hirdetés