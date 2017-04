Ha Soros nem lenne, ki kéne találni

A nacionalisták Soros György elleni hadjáratáról ír egy brit lap, miközben Orbán Viktort önjelölt illiberális demokratának nevezik.

A nacionalisták a világ minden táján új ellenséget találtak maguknak Soros György személyében, és most készek arra, hogy bármivel megbélyegezzék – írja kommentárjában a Guardian. A brit baloldali lap szerint ahogy a politika jobboldali irányt vesz, ez az idős magyar zsidó az újjáéledő nacionalisták elsődleges célpontjává válik, és ha nem lenne, akkor ki kellene találni. Ezzel kapcsolatban a cikk megemlíti a magyar miniszterelnököt is, akit önjelölt illiberális demokratának nevez, de ír a romániai tüntetésekről is, és megemlíti a romániai szocialista elitet is, amely szerint Soros fizette a korrupcióellenes tüntetőket.

A Donald Trumphoz közel álló Breitbart is idézte a magyar miniszterelnök húsvéti interjúját. A jobboldali amerikai hírportál beszámolója címében a „csatatér”, a „tömeges migráció megállítása” és az „Európa jövője a tét” kifejezéseket emelte ki. A cikk első mondata pedig azt idézte, hogy Orbán Viktor „csatatérnek” nevezte a nemzetközi politikát.

A török hírügynökség is beszámolt a röszkei tüntetésről, azt hangsúlyozva, hogy a demonstrálók a magyar menekültellenes politika módosítását és a határok megnyitását követelték. Az Anadolu arra is felhívta a figyelmet, hogy a felvonulok sürgették a tíz évre elítélt szíriai férfi szabadon bocsátását, aki az előbb említett büntetést azért kapta, mert kővel és üvegekkel dobálta meg a magyar rendőröket a határon.