Gyanús gyermekhalálok Indiában

Hatvanhárom kisgyermek halt meg gyanús körülmények közepette egy indiai kórházban. A feltételezések szerint halálukat oxigénhiány okozta. A kórháznak ugyanis nem volt pénze elegendő oxigénpalackot vásárolni.

A gyanús halálesetek az észak-indiai Uttar Prades államban, Gorakhpur kerületben történtek. A Baba Raghav kórházban mindössze öt nap alatt hatvan kisgyermek vesztette életét. Az áldozatok legtöbbje újszülött volt, a legidősebb pedig 12 éves. Közülük sokakat agyvelőgyulladással kezeltek.

Az Indiát felkavaró eset után Adityanath Yogi tartományi miniszterelnök személyesen tájékozódott a kórházban a történtekről. „Ha Gorakhpur városban vagy Uttar Prades állam bármely településén bárki is munkahelyi nemtörődömség miatt veszítette életét, nem leszünk kíméletesek a felelősökkel” – közölte a szövetségi állam főminisztere, aki személyesen felügyeli a vizsgálatot.Névtelen források arról tájékoztatták a sajtót, hogy az intézmény adós maradt az oxigénpalackok kifizetésével, ezért a beszállítói egyszerűen kevesebbet szállítottak. Mivel az összes oxigénre kötött gyermekről már nem tudtak gondoskodni, a gyanú szerint egyeseket egyszerűen lekapcsoltak a lélegeztetőgépről. A kórházban jelenleg ápolt gyerekek szülei most rettegnek.„A kórházban azt mondják, hogy nincs gyógyszerük. Bár az egészségügyi ellátás ingyenes, arra kérnek minket, hogy kívülről vásároljuk meg és hozzuk be a gyógyszereket” – közölte egy beteg gyermek édesanyja. A szülők nemcsak megvásárolják a gyógyszereket, de a lélegeztetőkészülékek működéséért is fizetni akarnak.