Gumicsónak-tilalommal az embercsempészek ellen

Kiviteli tilalom a gumicsónakokra Líbiába – ez az új terve az uniós külügyminisztereknek, amellyel lehetetlenné akarják tenni az embercsempészek működését. Az EU egyre nagyobb figyelmet fordít Líbia déli határaira, ahol egyelőre nem sikerül lelassítani a migrációt.

Elsősorban a líbiai helyzetről és a földközi-tengeri migrációs áradatról tárgyaltak az uniós külügyminiszterek Brüsszelben. Idén már több mint 85 ezren érték el Olaszország partjait Afrika felől, de mintegy 2200-an a tengerbe vesztek. Az EU újabb intézkedéseket vezetett be a csempészekkel szemben.

„Két büntetőintézkedést is elfogadott ma a külügyminiszterek tanácsa, úgy döntöttünk, hogy korlátozásokat vezetünk be a felfújható csónakok és kívülre felszerelhető csónakmotorok exportjára. Ahogy önök is tudják, ezeket az eszközöket az embercsempészek használják a tevékenységük során, mi pedig szeretnénk az üzleti modelljüket megzavarni” – nyilatkozta Federica Mogherini, az Európai Bizottság külügyi főképviselője.

A magyar kormány négypontos javaslattal érkezett a tanácsülésre. Szijjártó Péter szerint el kell törölni a kötelező kvótákat, szét kell verni az embercsempész-hálózatokat, Líbia területén pedig az EU által felügyelt táborokat kell nyitni. Ezenkívül a civil szervezetek földközi-tengeri tevékenységét is keretek közé kell szorítani.

„Meg kell akadályozni, hogy az NGO-k akarva-akaratlanul az embercsempész-hálózatokat, de legalábbis azok céljainak teljesülését segítsék, nyilvánvaló az a felismerés, hogy az NGO-k számára egy magatartási kódexet kell létrehozni, az azokon a vélekedéseken alapul, hogy bizonyos esetekben az NGO-k tevékenysége inkább sérti Európa biztonságát, mint segítené azt” – mondta a külügyminiszter.

A külügyminiszterek döntöttek arról, hogy az év végéig meghosszabbítják annak a missziónak a mandátumát, amely a líbiai hatóságoknak segít az ország déli részén a határőrizetben. Ugyanakkor nem született döntés a Földközi-tengeren működő Sophia művelet meghosszabbításáról. Ennek az a feladata, hogy az embercsempészek működését lehetetlenné tegye, és kimentse a tengeren hánykolódokat. Az olasz kormány azonban ellenzi a további működést, mert szerintük ez csak bátorítja az embercsempészeket. Az EU-nak július végéig kell döntést hoznia ebben a kérdésben.