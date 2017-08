Gigantikus demonstráció volt a katalán fővárosban

Több tízezren tüntettek a terrorizmus ellen Barcelona központjában. A menetet Fülöp spanyol király és Mariano Rajoy miniszterelnök vezette. Békés egymás mellett élést hirdető muszlim szervezetek is csatlakoztak a tüntetőkhöz. A városban és két másik településen a múlt héten követtek el merényletsorozatot az iszlamisták, összesen 15-en haltak meg.

No tinc por, azaz nem félünk. Ezzel a jelmondattal tartottak nagyszabású tüntetést a terrorizmus ellen Barcelonában. A menetet Fülöp spanyol király és Mariano Rajoy miniszterelnök vezette, több tízezren csatlakoztak hozzájuk, volt és jelenlegi politikusok, a hatóságok képviselői, valamint a békés egymás mellett élést hirdető muszlim szervezetek is.

hirdetés

„Nem szeretem a tömeget, nagyon nem. Nemcsak azért, ami történt, már régebben is így éreztem. A mi városunkban sem megyek soha tüntetésekre éppen ezért. Most viszont muszáj mennem, hogy támogassam őket” – fogalmazott egy demonstráló.

A múlt heti barcelonai gázolásos merényletben 13-an vesztették életüket, több mint 100-an pedig megsérültek. Egy másik, hasonló támadásban, Cambrilsban a két elkövetőt lőtte le a rendőrség. A támadásokat egy 12-tagú iszlamista sejt követte el, közülük többel a rendőrség végzett, néhányuk pedig őrizetben van. A csoport az Iszlám Államhoz tartozónak mondta magát, a dzsihadista szervezet hírügynökségén keresztül vállalta a felelősséget a merényletért.

Merénylet Londonban és Brüsszelben

Pénteken két európai nagyvárosban is terrortámadást hajtottak végre. Londonban a Buckingham-palota közelében, egy karddal sebesített meg rendőröket egy Allahu akbar-t kiabáló férfi. „A Buckingham-palotához közeli lezárt részre este fél 9 körül érkezett egy kék Toyota Prius, és megállt, közvetlenül a rendőrségi jelzéssel ellátott autónk előtt. Az egyenruhás rendőrök kérdőre vonták a sofőrt, aki eközben előhúzott egy 120 centiméter hosszú kardot, ami addig az anyósülés előtt volt. Az intézkedés során könnygázspray-t használtak, a sofőr pedig többször is azt kiabálta, hogy Allahu akbar. A személyt azonnal lefegyverezték. Egy 26 éves férfiról van szó, Luton környékéről származik, és most már a London belvárosi rendőrösön őrizetében van” – számolt be Dean Haydon, a Scotland Yard terrorelhárítási csoportjának vezetője.

A gyanúsítottat már kétszer is kihallgatták, lakhelyén, a Londontól északra lévő Lutonban pedig házkutatásokat tartottak. Az Egyesült Királyságban továbbra is a súlyos szintű terrorfenyegetettség van érvényben, a májusi manchesteri merénylet miatt. A Buckingham-palota a királynő lakhelye, a támadás idején azonban a királyi család tagjai nem tartózkodtak a rezidencián.

Szintén Allahot dicsőítette a pénteki brüsszeli támadás elkövetője is, aki késsel támadt rendőrökre, mielőtt azok lelőtték. Az elkövető egy 30 éves, szomáliai származású belga állampolgár. Korábban nem volt ismert a rendőrség előtt. Belgiumban a tavaly márciusi, 32 ember halálát okozó merényletek óta magas fokú a terrorkészültség.

hirdetés

A Vatikánt is megfenyegették

Az Iszlám Állam közben hasonló, késeléses és gázolásos merényletekkel fenyegette meg Rómát és a Vatikánt is. A dzsihadista szervezet honlapján olyan videót közölt, amin fegyveresek Krisztus-szobrokat semmisítenek meg, és széttépnek egy Ferenc pápát ábrázoló posztert. Egyúttal arra figyelmeztetik az úgynevezett hitetleneket, hogy az Iszlám Állam fegyveresei az olasz fővárosba is eljutnak. Szombaton délelőtt a római és vatikáni hatóságok terrorellenes ellenőrzést tartottak a pápai állam területén és annak légterében, miután egy drón többször is átrepült a Vatikán fölött. A drónt és tulajdonosát nem találták meg.