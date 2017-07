FT: Orbán Viktor áttért az erő sötét oldalára

A jobboldali izraeli kormány viszont örömmel szövetkezik az illiberális magyar rezsimmel.

Orbán Viktor átállt a sötét oldalra, így foglalja össze a magyar kormány legutóbbi ámokfutásait a Financial Times. A Soros-ellenes plakátkampánnyal kezdik, aztán emlékeztetnek, hogy Orbán egy hónapja Horthyt éltette. Orbán nem zsidózik nyíltan, de burkoltan igen. Ugyanígy, nem nyíltan xenofób vagy idegengyűlölő a magyar kormány politikája, csak éppen migrációellenes, Brüsszel-ellenes. A Financial Times értelmezése szerint Orbán szeret zsebputyinként gondolni magára, ezért irtja a fékek és ellensúlyok rendszerét, ezért ellenséges a szabad sajtóval.

A menekültekkel keménykedő magyar kormány pár évvel megelőzte a korát, és most már egész Európában kezd terjedni a bevándorlásellenesség – összegez a The Australian. Az értelmezésük szerint Európa nem gondolta át, amit egyébként az ausztrál kormány is képvisel, hogy a bevándorlás csak egy rendkívül szegény réteget hoz létre, az integráció és a multikulturalizmus pedig sok pénzbe kerül, amire egy homogén ország, mint Magyarország, Dánia vagy Ausztria nem akar költeni.

Az ember hajlamos elfelejteni, hogy Izraelben jobboldali kormány van, ami egyes kérdésekben a szélsőjobbal is együttműködik, ezért valójában az izraeli és magyar kormány között nincs olyan nagy különbség – írja a Der Spiegel elemzése. Benjamin Netanjahu olyan kemény Soros-törvényt készít épp elő, amihez képest a magyar civiltörvény semmi: az Izraellel kritikus szervezetek pénzt se kaphatnának külföldről.

