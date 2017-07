Francia ötlet: nagyobb támogatás és kitoloncolás

Új akciótervet jelentett be a francia kormány a migráció kezelésére. A menedéket kapó menekülteket az eddiginél jobban támogatják majd, az elutasított menedékkérőket viszont szisztematikusan kitoloncolják az országból. Eközben Olaszországba újabb hatezer migráns érkezett az elmúlt napokban.

Hosszú sorokban várakoznak migránsok egy párizsi menekülttábor előtt. Új akciótervet dolgoz ki a francia kormány a migráció kezelésére: a menedékjogot kapó menekülteket az eddiginél jobban fogják támogatni. Jövőre négyezer, 2019-ben pedig háromezer-ötszáz szálláshelyet hoznak létre a számukra. Ezenfelül ötezer új átmeneti befogadóhelyet is biztosítanak nekik, amíg nem találnak lakást, és külön testület segíti majd az integrációjukat. A menedékkérők negyven százaléka ugyanis jelenleg az utcákon vagy illegális sátortáborokban élve várja meg, amíg elbírálják a kérelmét.

hirdetés

„Példát kell mutatnunk azok számára, akik menedéket keresnek Franciaországban. Az emberiességi és hatékonysági szempontoknak együtt kell érvényesülniük, ezt a köztársaság elnöke is kiemelte a kormányülés során. Az elnök több menekültközpontot is meglátogat majd júliusban” – jelentette be Edouard Philippe francia miniszterelnök.

A menedékre nem jogosult migránsokkal szemben viszont bekeményít Párizs: őket kiutasítják majd az országból, ha a kérelmüket nem találják megalapozottnak. Franciaországban tavaly 91 ezer jogtalanul Franciaországban tartózkodó külföldit állítottak elő, alig több mint negyedük hagyta el ténylegesen az országot. A kormány egyúttal jelentősen, a jelenlegi 14-ről 6 hónapra csökkenti majd a menedékkérelmek elbírálásának idejét.

Eközben Olaszországon továbbra is hatalmas a migrációs nyomás: az embercsempészek folyamatosan viszik a Földközi-tengerre a migránsokat, ahonnan az uniós és a civil szervezetek hajói kimentik, majd az olasz kikötőkbe szállítják őket. Az elmúlt napokban több mint hatezren, az idén pedig már csaknem kilencvenezren érkeztek. Az olasz kormány szerint az ország megtelt, ezért uniós segítséget kért.

„Olaszország továbbra is vállalni fogja a maga részét a migránsok kimentésében és fogadásában. Ugyanakkor a migrációs politikát nem lehet néhány országra ráterhelni, hanem minden európai országnak részt kell vennie benne. Emellett segíteni kell Afrikában, össze kell fogni a mediterrán térségben és Líbiában, valamint közösen koordinálni kell a nem kormányzati szervezetek tevékenységét” – mondta az olasz miniszterelnök, Paolo Gentiloni.

hirdetés

Róma a többi között azt kérte a térségbeli országoktól, hogy ők is fogadjanak mentőhajókat. Olasz sajtóhírek szerint a kérést minden érintett állam elutasította.