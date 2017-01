Forronganak a kormány amnesztiatervezete miatt

Románia több városában is tüntettek a kormány közkegyelmi javaslata miatt. A bukaresti kabinet a börtönök túlzsúfoltságával indokolta tervét. Az ellenzék viszont úgy látja, a kormánytöbbség valódi célja az, hogy mentőövet dobjon a korrupcióval gyanúsított vagy már elítélt politikusainak.

Visszafelé sült el a román kormány taktikázása. A kabinet szerdán előzetes társadalmi vita nélkül, sürgősségi rendelettel próbálta életbe léptetni a közkegyelmi tervezetet és a büntető törvénykönyv módosítását. Klaus Iohannis elnök azonban bejelentés nélkül megjelent a kormányülésen, hogy ezt megakadályozza.

„Az elnöknek ugyanolyan alkotmányos joga a kormányüléseken való részvétel, mint amennyire a kormánynak jogában áll sürgősségi eljárással megtárgyalni ügyeket olyan területeken, ahol arra a törvények lehetőséget adnak” – hangoztatta később Sorin Grindeanu kormányfő.

Nemcsak az államfőnek nem tetszett az új kabinet amnesztiatervezete. Dragnea nevét skandálták azok a tüntetők, akik Bukarestben a kormány épülete elé vonultak. „Ezt a törvényt maguknak hozzák, nem a népnek” – mondta egy tüntető Bukarestben. A főváros mellett Kolozsváron és több más nagyvárosban is tüntetés volt.

„A közkegyelmi törvény a korrupciós, szervezett bűnözési, nemzetbiztonsági kérdéseket eleve kizárja a kegyelmi szférából – mutatott rá az RMDSZ képviselője. A magyar párt nem érintettje a közkegyelemnek, tette hozzá a Hír Televíziónak nyilatkozva Márton Árpád. – 26 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen közkegyelmi törvény Romániában. Most a börtönviszonyok miatt kilátásba van helyezve Románia megbüntetése, ezért ez így szakmailag rendben van” – tette hozzá.

Brüsszel korábban többször elismerően nyilatkozott a korrupció elleni intézkedésekről, most viszont aggályosnak tartja, hogy a román politikusok törvénnyel gyengítenék az ügyészség nyomozati hatásköreit. A bukaresti amerikai nagykövet is azt jelentette be, hogy Washington ellenez minden olyan igazságszolgáltatással kapcsolatos intézkedést, amely gyengíti a jogállamiságot.

Romániában decemberben tartottak választást, ahol nagyot bukott a korrupcióellenes ügyészség által szorongatott jobbközép koalíció. Korrupcióba keveredett politikusok azonban a szociálliberális koalícióban is vannak. Közülük a kormány elsősorban Liviu Dragneának akart a közkegyelemmel mentőövet dobni. A Szociáldemokrata Párt elnöke ugyanis priusza miatt nem lehetett miniszterelnök.