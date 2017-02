Folytatódik a Trump kontra média háború

Ismét nekiment az amerikai elnök az újságoknak és a televízióknak. Donald Trump szerint az amerikai sajtó hazudik, és megpróbálja őt lejáratni. Legutóbbi sajtótájékoztatóján többeket lehazugozott.

Nem látszanak a békülés jelei az amerikai elnök és a sajtó között, Donald Trump ismét rárontott a médiára, most a The New York Timest, a The Wall Street Journalt és a CNN-t vette célba. Szerinte szándékosan félrevezetők azok a híresztelések, hogy kampánystábjának tagjai kapcsolatban álltak az orosz titkosszolgálattal.

„Holnap majd azt mondják, Donald Trump hazudik, és nekimegy a sajtónak. Én nem hazudok, és nem dühöngök. Csak elmondom. Tudják, önök tisztességtelen emberek. De én nem hazudok, és nem dühöngök. Jól érzem magam. De holnap a szalagcímek majd azt mondják: Trump hazudik és dühöng. Én nem hazudok, és nem dühöngök” – mondta Donald Trump.

– Ha lehetne, csak visszautalnék… – Engedjem neki még egy kicsit? Mit gondolsz, Peter? Peter, engedjek neki még egyet? Üljön le, üljön csak le… – Csak a hamis hírek és a csatornánkat érő támadás miatt szeretném megkérdeni, uram… – Jó lenne, ha rendben lennénk Oroszországgal, csak hogy megértsék. Na, most holnap önök azt fogják mondani, hogy Donald Trump jóban akar lenni Oroszországgal, ez borzasztó. Ez borzasztó, ez nem jó.

Donald Trump az egyik zsidó újságírónak is nekiment, és hazugnak nevezte.

„Azt mondta, könnyű kérdést fog feltenni. Ez nem az, ez nem egy könnyű kérdés, ez nem egy fair kérdés. Oké, üljön le. Megértettem a kérdése további részét. Szóval a történet a következő. Egy, én vagyok a legkevésbé antiszemita ember, akit maguk egész életükben láttak. Kettő, a legkevésbé rasszista is. Sőt nagyon jól teljesítettünk a többi republikánus jelölthöz képest. Csönd, csönd, csönd. Látják, hazudott abban, hogy feláll, és feltesz egy egyenes, egyszerű kérdést, úgyhogy tudja mit, isten hozta a média világában” – fogalmazott Trump.

Az elnök megtalálta az NBC-t is, a televízió riportere az amerikai választások történetéből okította ki Trumpot.

– 306 elektori szavazatot kaptam, azt hiszem, ez a legnagyobb elektori kollégiumi győzelem Ronald Reagan óta. – Obama elnöknek 365 volt, George W. Bushnak pedig 426, amikor megnyerte az elnökválasztást. Miért kellene az amerikaiaknak elhinniük ezután, amit mond, és miért vádol másokat álhírek közlésével, ha maga sem mond igazat? – Nekem ezt mondták. Ezt az információt kaptam.

Ronald Reagan óta hét elnökválasztást tartottak, és ebből ötször kapott a győztes több elektori szavazatot, mint Trump.