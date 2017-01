Folytatják a civilek mentését Moszulból

Folytatódik a civilek menekülése az iraki Moszulból, miután újraindult a város ostroma. Az amerikai légierő által támogatott iraki kormányerők eddig a település negyedét foglalták el, a többi továbbra is az Iszlám Állam kezén van. A harcok számos civil áldozatot követeltek, a menekültek száma meghaladja a százezret.

Az észak-iraki városból ismét ezrek menekültek el az iraki kormányerők és az Iszlám Állam dzsihadista szervezet közötti harcok elől.

„A hadseregünk előrenyomulásának köszönhetően biztosítani tudtuk a civilek biztonságos elvonulását. Istennek hála, hogy egyre többen tudnak elmenekülni. Tegnap háromezren jöttek, és ma is legalább ugyanennyien érkeznek” – közölte Jabbar Hassoun, az iraki hadsereg tagja.

Az Iszlám Állam kezén lévő várost eddig több mint 100 ezer civil hagyta el, 1,5 millióan azonban még mindig ott vannak.

Az iraki haderők október közepén indítottak támadást Moszul visszafoglalására. A hadműveletet az amerikai koalíció bombázói, valamint a kurd pesmergák is segítik. Az offenzíva azonban csak lassan halad előre, ráadásul a harcok számos civil áldozatot követelnek.

„A Somar negyedből menekültünk el, ahol légitámadások voltak, és ágyúval is lőttek. Épphogy csak ki tudtunk jönni” – mondta egy moszuli menekült, Um Ahmed.

Az Iszlám Állam 2014 nyarán foglalta el Moszult, és itt rendezte be iraki központját. A terrorszervezet a település háromnegyedét még ma is uralma alatt tartja, és továbbra is rendszeresen követ el terrorcselekményeket szerte az országban. Bagdadban szombaton egy piacon, hétfőn pedig egy forgalmas téren robbantottak, és több mint hatvan civilt öltek meg. Az ENSZ szerint tavaly minimum hétezer civil halt meg erőszakos cselekményben Irakban.