Fokozódik a hangulat Hamburgban a G20 miatt

Tüntetők lepték el Hamburgot a pénteki és szombati G20-csúcs előtt. A helyi tűzoltóság szerint az egyik luxusautó-kereskedést is felgyújtották. A németországi városban ülésezik a világ húsz legfejlettebb államának vezetője. Holnap Trump–Putyin találkozó is várható.

Hamburgban péntektől G20-csúcsot tartanak, de a tüntetések már napok óta tartanak. A tűzoltóság szerint a luxusautó-szalont is felgyújthatták.

A csúcs idejére húszezer demonstráló lesz Hamburgban, ezren vonattal érkeztek Svájcból. A szerelvényt rendőrök fogadják az állomáson.

„Arról akarunk beszélni, hogy a világ húsz legveszélyesebb bűnözője itt találkozik, azok, akik felelősek a megnövekedett fegyverkezési kiadásokért, akik a világ összes háborújában érintettek, akik jelentősen felelősek a klímakatasztrófáért, akik felelősek azért, mert a béreink nem növekednek, csak folyamatosan csökkennek. Az utcára fogjuk vinni a tiltakozásunkat, hogy demonstráljunk a bankok és a nagyvállalatok ellen, melyek úgyszintén itt találkoznak, akik szintén nem a mi nevünkben beszélnek” – mondta az Internacionalista Blokk szóvivője, Georg Ismael.

Az Oxfam nevű segélyszervezet különleges összeállítással készült a G20-ra.

„Egy olyan világban élünk, ahol nyolc ember birtokol annyi gazdagságot, mint a világ szegényebb felének lakossága, ez 3,6 milliárd ember, ahol tíz emberből egy napi kevesebb mint két dollárból él, ahol közel nyolcszázmillió ember fekszik le éhesen aludni minden éjszaka. Ez a helyzet teljesen elfogadhatatlan. Itt vagyunk Hamburgban a G20-on. Fontos, hogy a G20 felvegye a programjába az egyenlőtlenségek csökkentésének kérdését” – hangoztatta a szervezet kampányigazgatója, Steve Price-Thomas.

A csúcsra közben már érkeznek a főszereplők is. Hszi Csin-ping kínai elnök Berlinből indult útnak, ahol előtte többek között Martin Schulzcal is találkozott, de beszélt Angela Merkellel is, akivel a két állam közötti szorosabb együttműködésről egyeztettek.

Megérkezett Berlinbe a szingapúri miniszterelnök is, akinek az első útja szintén a német kancellárhoz vezetett.

„Úgy gondolom, hogy egységesek vagyunk abban, hogy a G20-csúcson erősítsük a multilaterális kapcsolatokat, hogy szükségünk van egy nyílt társadalomra, különösen nyílt kereskedelmi kapcsolatokra. Ez talán az, amiben Szingapúrnak a legtöbb sikere volt történelme során, hogy kinyíljon és új technológiai fejlődéseket használjon. Támogatjuk a párizsi klímamegállapodást is” – nyilatkozta a német kancellár, Angela Merkel.

A kétnapos G20-csúcson várhatóan sor kerül Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára is. Brazília és Szaúd-Arábia viszont lemondta részvételét a világ 20 legerősebb hatalmának találkozójáról.