Főkonzulátusa bezárására szólította fel az USA az oroszokat

Az Egyesült Államok felszólította Oroszországot, hogy zárja be San Franciscó-i főkonzulátusát.

Az amerikai külügyminisztérium erre szeptember 2-ig adott időt az oroszoknak, akiknek washingtoni és New York-i konzulátusuk egy-egy hivatalában is be kell szüntetniük a tevékenységüket. Az USA így reagált arra, hogy Moszkva múlt hónapban úgy döntött: szeptember 1-ig 755 fővel kell csökkentenie az Egyesült Államoknak az Oroszországban szolgáló diplomatái létszámát. Az amerikai külügyminisztérium szerint ez az orosz lépés jogtalan volt és káros a kétoldalú kapcsolatokra nézve.

hirdetés