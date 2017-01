Fogadta Trump Theresa Mayt

Washingtonban, a Fehér Ház ovális irodájában fogadta Theresa May brit miniszterelnököt Donald Trump.

Ő az első kormányfő, aki hivatalos látogatáson jár az egy hete beiktatott új amerikai elnöknél. May csütörtökön érkezett az Egyesült Államokba, aznap Philadelphiában mondott beszédet a republikánusok találkozóján.

A brit miniszterelnök a washingtoni találkozóra készülve úgy fogalmazott: a két ország közös feladata most az, hogy véget vessenek a Nyugat hanyatlásának, a többi közt Oroszországgal és Kínával szemben.

Trump May után sorra tárgyal majd telefonon a többi európai vezetővel is, sajtóértesülések szerint szombaton felhívja Vlagyimir Putyint, Angela Merkelt és Francois Hollande-t is. Az amerikai sajtó elképzelhetőnek tartja, hogy Trump a Moszkva elleni szankciók egyoldalú feloldását fontolgatja.

