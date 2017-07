Fico kivár, aztán lép

Megvárja az Európai Unió Bírósága ítéletét kvótaügyben, és annak ismeretében dönt a további lépésekről a szlovák miniszterelnök. Ezt mondta Robert Fico Brüsszelben, ahol – a többi között – a kettős minőségű élelmiszerekről és Európa jövőjéről tárgyalt az Európai Bizottság elnökével.

Jean-Claude Juncker ismét egy vicces közjátékkal szórakoztatta újságírókból álló hallgatóságát. A szlovák miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján megcsörrent a zsebében a telefonja. Juncker azt hitte, a felesége az, majd amikor rápillantott a készülékre, közölte, hogy Merkel asszony kereste. Robert Fico egyébként többek között azért látogatott Brüsszelbe, hogy a visegrádi országokat képviselje a kettős minőségű élelmiszerek kapcsán.

„Lehet, hogy ez néhány ember számára vicces, de azon tagállamoknak, amelyek megkértek, hogy beszéljek erről az ügyről, nagyon komoly politikai problémákat vet fel. Nem szeretném, ha egy ilyen problémát bárki politikai kampányra használna fel, egy átfogó megoldásra van szükségünk, amely kiterjed az összes részvevőre, az egész struktúrára. Üdvözlöm azt a tény, hogy a bizottság kész arra, hogy szeptemberben iránymutatást adjon ki a meglévő jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban” – mondta Szlovákia miniszterelnöke.

Jean-Claude Juncker teljes támogatásáról biztosította a visegrádi országokat ebben a kérdésben, véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy valaki ugyanazért az összegért az egyik tagállamban rosszabb terméket kapjon, mint a másikban.

„Csakúgy, mint a bizottságnak, az EU-nak is bizonyítania kell, hogy Európában nincs második kategóriás állampolgár. Minden polgárnak egyenlő jogai vannak, mert egyenlő méltósággal rendelkeznek” – így az Európai Bizottság elnöke.

A szlovák miniszterelnök egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy komoly problémái vannak a menekültügyi kvótarendszerrel, de arról nem akart beszélni, hogy mi lesz, ha az Európai Unió Bírósága elutasítja az ez ügyben benyújtott magyar–szlovák keresetet. Mind mondotta, előbb várjuk meg a ítéletet.

Az Európai Bizottság elnöke és a szlovák miniszterelnök elmondta, hogy a kettős minőségű élelmiszerek ügyében, illetve Európa jövőjével kapcsolatban ősztől igen magas szintű találkozókat is fognak tartani, ez miniszterelnöki egyeztetéseket is jelent, ahol a V4-ek és az Európai Bizottság elnöke fog majd találkozni, és konferenciákat is fognak majd tartani ebben a két témában.