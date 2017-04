Féltik a jövőjüket a tüntetők

A nemzetközi sajtó máris reagált arra, hogy a köztársasági elnök aláírta a felsőoktatási törvény módosítását.

A köztársasági elnök aláírta a Soros-ellenes oktatási törvényt címmel számol be a brüsszeli Politico a CEU-val kapcsolatos hétfő esti fejleményekről. A szerző emlékeztet, hogy a tüntetések során a tiltakozók arra kérték az államfőt: ne írja alá a törvényt. Az írás idézi a tüntetések szervezőit, akik azt mondták: az elnök nem vette figyelembe sem a törvényességet, sem a nemzet hangját, sem annak érdekeit, csak a kormány fantomháborúját és a hatalom konszolidálását. A szerző hozzáteszi, hogy a szervezők az Alkotmánybírósághoz fordulnak majd jogorvoslatért. Idézi a korábbi SZDSZ-es oktatási minisztert, Magyar Bálintot is, aki szerint a törvény okozta károk hatalmasak, és az ország viszonya az Európai Unióval és az Amerikai Egyesült Államokkal tovább romlik majd.

Magyarország jóváhagyta azt a törvényt, amely bezárhatja a Soros-egyetemet címmel közölt terjedelmes cikket a The Dublin Times. Az írás szerint a köztársasági elnök annak dacára írta alá a törvényt, hogy a jogszabály, valamint az ország „populista” miniszterelnöke ellen vasárnap éjjel több tízezren tüntettek. A szerző Orbán Viktor lojális szövetségesének nevezi Áder Jánost. Emlékeztet arra, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok folyamatosan kritizálta a parlament által múlt héten elfogadott törvényt.

A vasárnapi és hétfői tüntetésekről közöl hosszú írást a The China Post. Az angol nyelvű kínai hírportál több tüntetőt is megszólaltatott. A cikk által idézett vélemények szerint többen a jövőjüket féltik az országban. Az egyik tiltakozó azt mondta: ha ezt megteheti a kormány a CEU-val, akkor bármit megtehet, és ezt meg kell állítani. A portál emlékeztet arra, hogy hasonló törvényt hoztak Oroszországban is, ami szintén Soros alapítványai ellen készült. Az egyik tiltakozó szerint a kormánytagok nem veszik észre, hogy ez nem Oroszország, hanem Magyarország.