Felerősödtek a harcok Ukrajnában

Oroszok lőttek le egy ukrán katonai szállítógépet a Fekete-tenger fölött. Ezt a kijevi védelmi miniszter közölte. A gépet egy orosz felügyelet alatt álló tengeri fúrótoronyról lőtték le. 2014-ig ez a torony is Ukrajnához tartozott, de a Krím félszigettel együtt az oroszok ezt is elfoglalták. Vlagyimir Putyin és Donald Trump szombaton telefonon beszélt egymással, azóta a kelet-ukrajnai harcok felerősödtek, elemzők szerint Putyin azt teszteli, hogy meddig mehet el Ukrajnában Trumpnál.

Avdijivka csak néhány kilométerre van Donyecktől, az orosz támogatást élvező lázadók már két éve is megpróbálták elfoglalni.

hirdetés

„Már nem számoljuk, hogy hányszor lőttek ránk, sőt, már a becsapódott orosz rakétákat se számoljuk. Nagyon sokat kilőttek, ez a lényeg” – mondta a város ukrán parancsnoka, Olekszandr Szamarszkij.

Avdijivkában a hétvégén újultak ki a harcok, az ukrán hadsereg elkezdte evakuálni a nőket és gyerekeket.

„Debalceve és Avdijivka városából fogadunk menekülteket. A többségük gyerek, és olyan turistaszállókon kapnak menedéket, amik fűthetőek” – mondta a kitelepítés koordinátora, Liliya Zolkina.

Kelet-Ukrajnában 2015 óta tűzszünetnek kellene lenni, de béke nincs. Az oroszok és ukránok is egymást vádolják a rendszeres támadásokkal. A harcok a hétvége óta egyre intenzívebbek, amikor Donald Trump és Vlagyimir Putyin telefonon beszélt egymással. Szakértők szerint Trump biztosíthatta Putyint, hogy újabb szankcióktól nem kell tartania, és az orosz elnök most azt teszteli, hogy a NATO meddig hagyja az oroszokat elmenni Kelet-Ukrajnában.

„A donyecki repülőtér és Avdijivka között, illetve a front más részein kiújult harcok miatt felszólítunk minden felet, hogy tartsák be a tűzszünetet. A minszki megállapodásnak megfelelően február ötödikéig kellett volna visszavonni a fegyvereket, de ez nem történt meg – mondta az EBESZ megfigyelője, Martin Sajdik.

hirdetés

Az oroszok a Fekete-tengeren is lőttek ukrán célpontokat. A moszkvai vezetés továbbra is tagadja, hogy ők irányítják a kelet-ukrán lázadókat, és azt se ismerik el, hogy az orosz hadsereg katonái is harcoltak az ukránok ellen. Ezt egyébként a moszkvai védelmi minisztérium költségvetéséből lehet tudni.