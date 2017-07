Ezrek fulladtak a Földközi-tengerbe

Az Európai Unió az eddiginél aktívabban vesz részt a líbiai embercsempészek elleni harcban – erről rendeznek ma konferenciát Észtországban az EU és az észak-afrikai ország vezetői. Az idén eddig 2200 ember fulladt a Földközi-tengerbe. Az embercsempészek eleve alkalmatlan hajókon indítják útnak őket, mert bíznak abban, hogy a segélyszervezetek kimentik a rászorulókat.

A migránsokat gyakorta szándékosan rossz állapotú hajókon indítják útnak az embercsempészek, hogy csak a nemzetközi vizekig jussanak el, onnan meg már úgyis kimentik őket az európai segélyszervezetek hajói. Ez a számítás az idén eddig 2200 migráns esetében nem jött be, ennyien haltak meg a Földközi-tengeren.

hirdetés

„Mi Algérián keresztül utaztunk Líbiába. Egy hetet töltöttünk a sivatagban, az volt a legnehezebb időszak, mert vizet alig kaptunk, ételt meg egyáltalán nem. Egy elefántcsontparti és egy nigériai fickó meg is halt. Olyan is volt, hogy a fegyveresek ránk támadtak a sivatagban, és pénzt követeltek. Amikor Líbiába értünk, akkor pedig börtönbe zártak. De akkor már tudtam, hogy ha idáig eljutottam, muszáj megpróbálnom Európába jutni” – mondta egy kameruni menekült.A segélyszervezeteket ingyentaxiként használó embercsempészek ellen az EU már tavaly fellépést ígért. Az ENSZ becslése szerint az iparág évente 40 milliárd dollárt ér, tehát az embercsempészet jobban fizet, mint a drogcsempészet, ezért hagyományos bűnszervezetek is átálltak erre.„Fel kell számolnunk a csempészetre alapuló líbiai gazdaságot. Az embercsempészet csak egy dolog. De sok ország vásárol olcsó, csempészett olajat Líbiától, amely többnyire az Iszlám Államtól származik. Az embercsempészettel is hasonló a helyzet, sok esetben azonosítottuk, megneveztük a csempészhálózatok vezetőit, mégis szabadon közlekedhetnek akár Európában is” – vélte Vincent Cochetel, az ENSZ emberi jogi megbízottja.