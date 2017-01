Évtizedek óta nem látott erdőtűz pusztít Chilében

Az elmúlt fél évszázad legnagyobb erdőtüze tombol Chile délkeleti részén. Több ezer embert ki kellett telepíteni. Eközben az ország északi felében a hatalmas esőzések okoznak problémát.

A dél-amerikai ország délkeleti részén ötven éve nem látott erdőtűz tombol: már több mint 160 ezer hektárnyi növényzetet emésztettek fel a lángok. A tűzoltók egyszerre csaknem száz helyen küzdenek a lángokkal, sok helyütt egyelőre eredménytelenül. Több mint négyezer embert ki kellett telepíteni, veszélyben vannak városok, valamint gyárak és szőlőgazdaságok is. A tűz oltásában a helyiek is segítenek.

Az egyelőre kérdés, hogy mi okozta az erdőtüzeket. A hatóságok nem zárták ki, hogy gyújtogatás történt. A helyzetet nehezíti, hogy a környéken 39 fokos hőség tombol – a dél-amerikai kontinensen ugyanis a január az év legmelegebb hónapja.

A kritikus helyzet miatt a chilei elnök is a helyszínre sietett. „Sok család mindenét elveszíti. Beszéltünk a szomszédokkal, akik elmondták, mennyire féltek, amikor a közelükbe ért a tűz, és látták, hogy nem tudnak ellene mit tenni. Nehéz volt meghozni a döntést, hogy evakuáljuk őket, mert itt akartak maradni, és a végsőkig harcolni akartak a tűzzel. Most tudni akarják azt is, hogy milyen segítséget kapnak majd az államtól” – nyilatkozta Michelle Bachelet elnök.

Eközben az ország északi részén nem a tűz, hanem a víz okoz problémát: a hatalmas esők áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak, amelyek több száz embert vágtak el a külvilágtól. Az utakat teljesen elborította a sár, több ház súlyosan károsodott. A helyi hatóságok most nehézgépekkel próbálják járhatóvá tenni a környéket, hogy segíthessenek a bajbajutottakon.