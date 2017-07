Európai vezetők kísérték utolsó útjára Helmut Kohlt

Európai gyászszertartáson búcsúztatták el a június közepén elhunyt Helmut Kohlt az Európai Parlament strasbourgi székházában. A német egység kancellárja az első politikus, akitől uniós szintű szertartáson vettek búcsút. Így ismerték el érdemeit a német egység és az európai integráció megteremtésében.

Helmut Kohlt az Európai Parlamentben ravatalozták fel, a néhai német kancellár koporsóját a német hadsereg díszegysége vitte a strasbourgi ülésterembe. A koporsót uniós zászló borította, azt szimbolizálva, hogy a politikus egyszerre fáradozott a német és az európai egység megteremtésén.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke a demokrácia és a szabadság védelmezőjének nevezte Helmut Kohlt. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke német nyelven méltatta a volt kancellárt. „Egy hűséges baráttól veszek búcsút, aki éveken, évtizedeken keresztül szeretettel kísért. Itt most nem az Európai Bizottság elnöke beszél, hanem egy barát, akiből a bizottság elnöke lett. Helmut Kohllal a világháború utáni korszak egy óriása távozik közülünk, aki már élete során bevonult a történelemkönyvekbe, és mindig is ott lesz a helye. Olyan valaki volt, aki kontinensünk emlékműve lett, amely előtt német és európai koszorúkat helyezünk el” – mondta Juncker.



Az Európai Tanács lengyel elnöke, Donald Tusk arról beszélt, hogy Helmut Kohl mindig azt kereste, ami összeköti a nemzeteket, és nem azt, ami elválasztja azokat. A gyászszertartáson az Európai Unió vezetőin kívül felszólalt Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Bill Clinton, aki Kohl tizenhat évig tartó kancellárságának második felében vezette az Egyesült Államokat.



„Aludj jól, barátom. A legnagyobb ajándék, amit adtál, az a lecke, hogy az életben a legfontosabb dolog az, amit a gyerekeinkre hagyunk: a szabadság, a béke, a biztonság, hogy megteremtsük a saját jólétünket, és kövessük az álmainkat” – mondta Bill Clinton.



A búcsúbeszédek sorát a jelenlegi német kancellár, Angela Merkel zárta, aki Helmut Kohlnak köszönheti politikai karrierjét. „Helmut Kohl egy korszakot testesít meg. Bel- és külpolitikájával olyan karókat vert le, amelyek mindmáig támaszt nyújtanak. Kancellári idejét sokéves gazdasági fellendülés jellemezte, de eközben nem tévesztette szem elől a Németországon túli világot. Gondolt a holnapra, alakítója volt nagy ívű változásoknak, és döntően részt vett annak a Németországnak és annak az Európának a megteremtésében, amelyben ma mindannyian élünk” – hangoztatta Angela Merkel.



Helmut Kohl az első politikus, akitől uniós gyászszertartáson vettek búcsút. A saját kívánságára nem a ludwigshafeni családi sírba temetik az első felesége mellé, hanem Speyer városában helyezik végső nyugalomra. Kohl 2008-ban másodszor is megnősült, megszakítva kapcsolatát régi családjával. Özvegye azt szerette volna, ha Angela Merkel helyett Orbán Viktor méltatja a férjét, akinek megbuktatásában a jelenlegi kancellár is szerepet játszott. A kereszténydemokrata politikus 1982 és 1998 között vezette az NSZK-t, majd az egyesült Németországot. Helmut Kohl 87 évesen halt meg.