Egyelőre nem tudni, hogyan jön haza az a 180 magyar, aki Törökországban ragadt a Green Holidays csődje miatt.

Az utazási iroda ugyanakkor még szombaton és vasárnap is indított csoportokat, de Antalyában már transzfer sem várta őket.

A Hír Televíziónak nyilatkozó egyik utas azt mondta: semmilyen információt nem kaptak az utazási irodától, senkit nem is tudnak elérni. A kártalanítást az Uniqa Biztosító végzi, de a társaságot sem tudják elérni.

A Green Holidays vasárnap délután közölte honlapján, hogy fizetésképtelenné vált. Elődjének, a Green Travelnek azután vonták vissza az engedélyét, hogy nem tudta igazolni a törvényben előírt vagyoni biztosíték meglétét.

„Amikor kiérkeztünk, kivezényeltek minket a buszparkolóba, a betonra 43 fokban. Étlen-szomjan két órát álltunk ott a gyerekekkel, és volt ott hat hónapos baba is. És a legrosszabb az egészben, hogy az utazási irodának az idegenvezetői vesztették el az emberi mivoltukat, mert fapofával beleröhögve nem írtak jegyzőkönyvet, majd a buszra felszállva azt mondták, hogy a szállodában ez meg lesz oldva. Majd útközben leszálltak a buszról, és otthagytak minket, és ugye mondták, hogy majd holnap érkeznek, tegnap is este hétig vártuk őket, semmi, kikapcsolták a telefonokat, kinyomkodták, szóval semmi, teljesen magunkra hagytak minket. Egy telefonszámot kaptunk, hogy vegyük fel a kapcsolatot, meg kellett adnunk, hogy milyen szállodában és hol vagyunk, még tegnap este, semmi, akkor a külügyminisztériumban vették fel a kapcsolatot, nem tudják mikor fogunk hazamenni, hogy, ezen vannak, fognak jelentkezni, talán a mai nap” – számolt be Markov Tamás.

Az ankarai magyar nagykövet a Hír Televíziónak azt nyilatkozta, hogy csak tegnap éjszakára tudtak szállást találni a kint rekedt magyaroknak – az utasok saját pénzén. De a követség munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy maradhasson, aki szeretne. A külképviselethez eddig harmincöten fordultak segítségért.

„Egy éjszakára tudunk segíteni abban, hogy tegnap hajnalra mindenkit el tudjanak szállásolni az adott szállodában, de ez természetesen nem garancia arra, hogy – saját pénzükön, az utasok saját pénzén – de ez nem garancia arra, hogy a mai, illetve a holnapi éjszakájukat is fogja tudni biztosítani az adott szálloda. Tehát folyamatosan munkában vagyunk ezzel kapcsolatban, a tegnap estét megoldottuk, de hogy most ez hogyan zajlik tovább, erről nincsen információnk. Rengetegen jelentkeznek nálunk. Nagyságrendileg 35 telefonhívást kaptunk, ez körülbelül olyan 150 fős csoportot jelent” – közölte Kiss Gábor.