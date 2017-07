A francia elnök egy hónap alatt 10 százalékot veszített, és a kormányfő sem teljesít jobban.

A francia elnök és a kormányfő népszerűsége is csökkent júliusban. Macron indexe egy friss, a Journal du Dimanche című francia hetilap megbízásából készült közvélemény-kutatás szerint 54 százalékot mutat az előző havi 64 után, és 8 százalékpontot veszített a most 56 százalékon álló Edouard Philippe miniszterelnök is.

