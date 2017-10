Erőszakkal sem tudták megakadályozni a katalán népszavazást

Lezárult a Katalónia függetlenségéről rendezett referendum.

A szavazásra jogosult mintegy 5,3 millió polgárból 2,2 millióan járultak az urnákhoz, ez 42 százalékos részvétel. A katalán kormányszóvivő szerint a résztvevők közül 2 millióan az autonóm függetlenség mellett szavaztak, mindössze 8 százalék nem támogatta azt, vagy voksolt érvénytelenül. A spanyol rendőrség által lefoglalt szavazólapok tartalma nem ismert.

A katalán népszavazással és a rendőri erőszakkal foglalkozik a nemzetközi sajtó is.

Sok Katalóniában élő ír állampolgár fél – idéz egy ír választási megfigyelőt az Irish News hírportál. Mick Barry szerint a spanyol kormányt a szavazás ellen történt fellépése miatt ki kellene közösíteni. Az európai kormányok részéről azonban csend hallható, és ez sokkoló, hiszen Nyugat-Európában évtizedek óta ez volt a legdurvább rendőri fellépés.

A brit Guardian napilap is az európai vezetők felől hallható csenddel foglalkozott. Az újság honlapján olvasható írásban az áll: az európai országok spanyol belügyként kezelik a történteket. Mindössze Charles Michel belga miniszterelnök jelentett kivételt, aki elítélte a történteket.

Ha kormányok nem is, de több pártpolitikus is elítélte Spanyolországot a történtek miatt. Az International Business Times nemzetközi gazdasági hírportál a brit Munkáspárt vezetőjét idézte. Jeremy Corbin Twitter-üzenetében azt írta: a látottak sokkolták őt ezért arra szólítja föl Theresa May miniszterelnököt, hogy lépjen föl spanyol kollégájánál. Vince Cable a liberális demokraták vezetője brutálisnak és aránytalannak nevezte a rendőri fellépést.

Az Izraelt bíráló spanyol politikusoknak elsőként azzal kellene foglalkozniuk, ami saját országukban történik – idézte Ksenija Svetlova Knesszet-képviselőt a Jerusalem Post. A baloldali cionista képviselőnő nemzetközi megfigyelőként személyesen tapasztalta meg a barcelonai erőszakot a népszavazás napján. Mint fogalmazott: szavazásra készülő és himnuszt énekelő emberekre minden figyelmeztetés nélkül gumilövedékekekkel lövöldözni a rendőrök, akik fiatalt és öreget is ütöttek.