Erdogan: A hitleri időket idézi a németek viselkedése

Megosztás KaG, 2017. március 6., hétfő 10:42, frissítve: hétfő 10:42

Németország úgy viselkedik mint a náci időszakban, a török elnök szerint. Erdogan egy pártgyűlésen beszélt erről, miután a héten két török miniszter németországi programját is visszamondták a német hatóságok. Angela Merkel kormánypártja azt is tervezi, hogy Erdogan elnököt se engedik be az országba kampányolni a júliusi török választás előtt. Az osztrák kancellár is azt nyilatkozta, hogy a török kormány tagjait az EU egyetlen országába se lenne szabad beengedni kampányolni.