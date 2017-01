Enyhítette a wikileakses szivárogtató büntetését Obama

Nem kell 2045-ig börtönben maradnia a WikiLeaks szivárogtatójának.

Barack Obama egyik utolsó intézkedéseként enyhítette Chelsea Manning büntetését, így már májusban, hét év után szabadulhat. A katona 2010-ben akkor még Bradley Manning néven több mint 700 ezer oldal titkos információt és videókat szivárogtatott a WikiLeaksnek, többek közt az amerikai csapatok iraki akcióiról is. A volt közlegény a börtönben kétszer is öngyilkosságot kísérelt meg, és időközben bejelentette azt is, hogy már nőként akar élni.

