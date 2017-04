Elkezdődött a francia elnökválasztás

Reggel 8 órakor kezdődött a francia elnökválasztás első fordulója.

A hivatalban lévő elnök, a rendkívül népszerűtlen szocialista Francois Hollande nem indul a voksoláson - erre mintegy 60 éve nem volt példa Franciaországban.

hirdetés

A május 7-i második körbe az a két jelölt juthat be, akik a legtöbb szavazatot kapják - erre négyen is esélyesek, de a legutóbbi felmérések szerint a volt szocialista, most függetlenként induló Emmanuel Macron és a radikális jobboldali Marine Le Pen szerepel majd a legjobban. Az első, nem hivatalos eredmények este 8 óra után várhatók.

hirdetés