Eljárás indulhat a civiltörvény miatt Magyarország ellen

A civiltörvény miatt is kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarország ellen az Európai Bizottság. A felsőoktatási törvény miatt indított eljárás pedig újabb szakaszába léphet.

Általában minden hónap harmadik hetében születik arról döntés, hogy indítanak-e kötelezettségszegési eljárást egy tagállammal szemben, most azonban előre hozták erre a hétre – egészen pontosan mára – ezt a döntést. Az azonban kérdés, hogy ma be is jelentik-e, vagy csak csütörtökön hozzák nyilvánosságra.

A felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos a már folyamatban lévő eljárás. A magyar kormány az Európai Bizottság első levelére úgy reagált, hogy az ügyben nincs semmi teendője. A EB ezért a második szakaszba lépteti a jogszabállyal kapcsolatos eljárást, és újabb 1-2 hónapos határidőt ad a kormánynak, hogy jogilag támassza alá az álláspontját. Amennyiben ez sem felel meg az EB jogi értékítéletének, akkor a bizottság az Európai Bírósághoz fordulhat.

