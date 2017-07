Komolyan veszik a fenyegetéseket Londonban

Életfogytig tartó börtönre ítéltek hétfőn Londonban egy 19 éves fiatalembert terrorcselekmény előkészítéséért.

Életfogytig tartó börtönre ítéltek hétfőn Londonban egy 19 éves fiatalembert terrorcselekmény előkészítéséért és egy másik tervezéséért – írja a brit The Guardian. A férfi legkorábban 16 és fél év után szabadulhat ki. A Haroon Syed nevű férfi már előkészített egy terrortámadást, amelyet a leghíresebb bevásárlóutcán, az Oxford Streeten követett volna el, amikor elfogták, és azt is tervezte, hogy terrortámadást követ el Elton John popsztár Hyde Park-i koncertjén is. A rendőrség akkor azonosította őt, amikor az interneten fegyvereket és robbanószereket akart vásárolni egy általa szintén szélsőségesnek hitt embertől, bizonyos Abu Yusuftól, aki valójában egy csapdát állító titkos ügynök volt. Syed ezt megelőzően olyan emberek után kutatott a világhálón, akik szimpatizáltak az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezettel.

hirdetés

Figyelmeztető lövéseket adott le, majd rá is lőtt a görög parti őrség Rodosz szigeténél egy török teherhajóra – írja az angol nyelvű Ekathimerini. A görög hatóságok át akarták kutatni a hajót, mert szerintük az drogot szállított. A török külügyi tárca reagálásában élesen elítélte a görög hatóságok lépését, azt aránytalannak nevezve. A törökök szerint elítélendő egy fegyvertelen hajóra tüzet nyitni, amely két török kikötő között szállított árut. A görög hatóságok szerint azonban a török hajó hat kilométerre Rodosztól, már görög felségterületen hajózott. Az Anadolu állami hírügynökség úgy tudja, hogy válaszul a török parti őrség két egységét és a haditengerészet egyik hajóját vezényelték ki az Égei-tengerre.

A lakosságot veszélyeztető medvék sürgős kilövésének engedélyezését kérik a román kormánytól az érintett háromszéki önkormányzatok elöljárói. A Krónika beszámolója szerint az önkormányzatok vezetői levélben fordultak a miniszterelnökhöz és a környezetvédelmi miniszterhez, amiben arra hívják fel a kormány figyelmét, hogy a térségben tarthatatlanná vált a helyzet, mivel a nagyvadak egyre több kárt tesznek a falusi gazdaságokban, és immár az emberek életére is veszélyt jelentenek. A háromszéki elöljárók szerdán a környezetvédelmi minisztérium előtt fognak tüntetni. Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök szerint a medvepopuláció növekedése miatt a tavalyi évben 47 nagyvad kilövésére kértek jóváhagyást, ám a hatóságok egyet sem engedélyeztek.

hirdetés