Eldurvultak a tüntetések Bagdadban

Több napja tartanak a korrupcióellenes tüntetések Bagadban. A tiltakozóakció már az iraki főváros kormányzati és diplomáciai negyedére is átterjedt. A rendőrök könnygázzal és gumilövedékkel oszlatták a tömeget. A tüntetést az egyik síita ellenzéki politikus szervezte, aki ellenzi Irak kapcsolatait mind az Egyesült Államokkal, mint Iránnal. Véleménye szerint a korrupció a felelős a gazdasági válságért. A mostani tüntetésekkel a választási bizottságot támadja, mert a testületet teszi felelőssé a korrupt politikusok hatalomra kerüléséért.

Eldurvultak a napok óta tartó korrupcióellenes tüntetések Bagdadban. A tiltakozók már az úgynevezett Zöld Zónát is elérték. Ebben a kerületben találhatók a külképviseletek és a kormányzati épületek. A körzetet rakétákkal és gránátokkal is támadták. A rendőrség könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta a tömeget, több százan sérültek meg. Szombaton egy rendőr meghalt, de több halálos áldozatról is beszámoltak a tüntetők oldaláról is.

A tiltakozók a választásokat felügyelő bizottság összetételét és a választási törvényt is meg akarják változtatni, de lemondásra szólították fel a korrupt politikusokat is.

„Követeljük, hogy váltsák le a választási bizottságot, ami a korrupció első számú központja. Meg kell változtatni, mert nem független, és ezt a korrupt kormányt segítette hatalomra” – mondta az egyik tüntető, Mohammed al-Maliki.

A demonstrálók szerint a korrupció az egyik legfőbb oka az egyre mélyülő gazdasági válságnak, és szerintük emiatt terjedhetnek el az Iszlám Állam által hirdetett szélsőséges nézetek is.

A tüntetők többsége Muktada asz-Szadr siíta politikus híve, aki nyíltan ellenzi az amerikai csapatok iraki jelenlétét, és Washington Közel-Kelet-politikáját. Ugyanakkor szemben áll az Iránnal szimpatizáló iraki politikai csoportokkal is. Szadr támogatói tavaly április óta rendszeresen tartanak tüntetéseket.

