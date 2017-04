Egykor demokrácia, most orbanokrácia

Továbbra is foglalkozik a világsajtó a CEU ellehetetlenítésével. Egy brüsszeli portál szerint Magyarország egykor demokrácia volt, most már orbanokrácia. És van olyan újságíró, aki újabb német–magyar összecsapást vár a CEU-ügy miatt. Nemzetközi lapszemle.

Magyarország egykor demokrácia volt, most már orbanokrácia – írja az EurActiv véleménycikkének szerzője. A publicista szerint Orbán Viktor rendkívül következetes: miután nyíltan kiállt az illiberális állam mellett, az eszmét a gyakorlatba is átültette. Először a kormánykritikus sajtónak esett neki, majd a civil szervezeteknek, közben gyűlölködő retorikát vezetett be a bevándorlókkal szemben – most pedig a legújabb ellensége a CEU lett, az intézmény, amely mindazt megtestesíti, amit Orbán gyűlöl: a liberális értékeket, a szólásszabadságot, a kritikus gondolkodást és az emberi jogokat.

hirdetés

Miért akar Magyarország bezárni egy egyetemet? – teszi fel a kérdést az Al-Jazeera. A cikk szerint a CEU elleni támadás a magyar kormány által járt sötét útra emlékeztet. A szerző a saját kérdését azzal válaszolja meg, hogy Orbán Viktor a Brüsszel, a civilek, a menekültek és mások ellen vívott háborúkkal azt a látszatot akarja kelteni, hogy egy erős nemzetállamot vezet, amely egyik veszélyt a másik után hárítja el.

hirdetés

A német kormány figyelmeztette a magyar vezetést a CEU-ügy miatt – számol be a Bloomberg. Merkelék azt üzenték az Orbán-kabinetnek, hogy a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok nem képezik vita tárgyát Európában, és Berlin szoros figyelemmel követi majd az új magyar felsőoktatási törvény hatásait. A cikk emlékeztet: Angela Merkel és Orbán Viktor hiába tagjai ugyanannak a pártcsaládnak, korábban már összecsaptak a menekültpolitika ügyében, és a CEU miatt újabb vita várható kettejük között.