Egy spanyol mobilcég lett a fő ellenség Venezuelában

Az egyik legnagyobb spanyol telefontársaságot vádolja a venezuelai elnök az országban zajló tüntetések szervezésével. Nicolas Maduro szerint a Movistar százmillió dollár értékben küldött szét SMS-eket, amivel az utcára szólította az embereket. Közben a tüntetések a latin-amerikai országban tovább folytatódnak.

Visszatért az utcára a venezuelai ellenzék, az sem tántorította vissza őket, hogy a tüntetők közül az elmúlt napokban többen is életüket vesztették. A mostani demonstrációkhoz a politikai foglyok hozzátartozói is csatlakoztak. Ők azt követelték a kormánytól, hogy fejezze be a tiltakozások elleni erőszakos fellépést.

„Tegyék le a fegyvert, nem kell a lövöldözés. Nem fogjuk elhagyni az utcákat, győzni fogunk erővel és hittel” – fogalmazott Lilian Tintori, az egyik bebörtönzött ellenzéki vezető felesége.

Az utcákon hömpölygő több ezer ember ismét összecsapott a rendőrökkel. Az egyenruhások könnygázzal próbálták meg feloszlatni a tömeget, akik kövekkel válaszoltak.

Közben a venezuelai elnök nyomozást rendelt el az egyik spanyol tulajdonú mobiltelefon-társaság ellen, mert szerinte ők küldték szét azoknak az SMS-eknek az ezreit, amik a kormány elleni tüntetésekre buzdítottak.

„Leleplezem a Movistar Venezuelát, és vizsgálatot rendeltem el, mert tevékeny részt vállaltak a puccskísérletekben ebben az országban, és ez nem tartozik a munkájukhoz. A Movistarnak tudnia kell, hogy ez nem része a munkájuknak” – nyilatkozta Nicolas Maduro.



Az elnök szerint a Movistarnak az SMS-ek kiküldése százmillió dollárjába került.

Az elnök beszélt a kétszeres elnökjelölt, ellenzéki Henrique Caprilesről is. A férfit a kormány márciusban tiltotta el tíz évre közhivatalának viselésétől. Caprilest, aki Miranda állam kormányzója, az ott elkövetett állítólagos pénzügyi szabálytalanságokra hivatkozva tiltották el. Az ellenzéki vezetőt többek között azzal is vádolják, hogy kapcsolatban áll a korrupciós botrányokba keveredett Odebrecht brazil építőipari vállalattal. Most azzal került Maduro elnök célkeresztjébe, hogy a kormányt vádolta meg az elmúlt napokban a tüntetéseken meggyilkolt emberek halálával.

„Ez a szemét Capriles azzal állt elő, hogy megvádolja a kormányt, a forradalmat, a hadsereget és a nemzeti gárdát. Engedélyt adtam arra, hogy egy keresetet nyújtsunk be azoknak az embereknek méltóságáért, akiket megvádolt és az alapján ahogy ez az ember megvádolta őket, ha börtönbe kell mennie, akkor börtönbe megy, hogy megfizessen ezért a rágalomért, ezért a becsületsértésért és minden bűnért, amit elkövetett” – tette hozzá az elnök.

A hatalmas olajtartalékokkal rendelkező latin-amerikai ország a belpolitikai krízis mellett súlyos gazdasági és élelmezési válsággal is küzd: az alapvető élelmiszerek 68 százalékából hiány van a boltokban, miközben az infláció megfékezhetetlenné vált. A parlament március közepén humanitárius válsághelyzetet hirdetett ki.