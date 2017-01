„Egy kicsit fájni fog, de győzni fogunk!”

Megosztás SZA, 2017. január 20., péntek 12:15, frissítve: péntek 12:42

Washingtonban és New Yorkban a beiktatás előtti éjszaka is tüntettek a megválasztott amerikai elnök ellen: a fővárosi tiltakozók megpróbáltak bejutni Donald Trump támogatóinak rendezvényére, de a rendőrök ezt megakadályozták. A New York-i ellentüntetésen több híresség is jelen volt – ott nem volt rendbontás.