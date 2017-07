Egy hétig ünneplik termékeiket az amerikaiak

Megnyitotta a „Made in America” hetet Donald Trump az Egyesült Államokban. A bemutatón az elnök bejelentette, ismét beköszöntött az a korszak, amikor az amerikai termékek előtérbe kerülnek. Trump cégbirodalma egyébként jellemzően nem az Egyesült Államokban gyártatja termékeit, hanem a többi közt Indiában, Kínában, Indonéziában és Vietnamban.

Büszkén szemlélte meg egymás után az amerikai gyártmányú járműveket Donald Trump a Fehér Ház kertjében. Az épület egyik termében is amerikai termékek sorakoztak: az elnök sorra ki is próbálta a baseballütőket, cowboykalapokat, gitárokat és az ötven államból érkezett többi hazai gyártmányt. Ezzel a bemutatóval nyitotta meg Trump a „Made in America” hetet, amelynek megnyitó beszédében kijelentette: ismét beköszöntött az a korszak, amikor az amerikai termékek előtérbe kerülnek.

hirdetés

„Az amerikai munkások, gazdák és feltalálók a világ legjobbjai, mi ezt tudjuk és be is mutatjuk ezeket a tehetségeket. Ti építitek, ti takarítjátok be azokat a termékeket, amik megtöltik az otthonunkat, etetik a családunkat, megvédik az országunkat és gazdagítják az életünket. Mindannyiótoknak ígéretet teszek: soha többé nem engedjük más országoknak, hogy megszegjék a szabályokat, ellopják a munkahelyeinket és elszipolyozzák a gazdagságunkat, ahogy eddig tették” – mondta Donald Trump.

Az elnök megígérte: ezen a téren jelentős változások várhatók a következő fél évben.

Arra ugyanakkor többek közt a CNN is rámutatott: Donald Trump cégbirodalma jellemzően nem az Egyesült Államokban gyártatja termékeit. A Trump-nyakkendők, -ingek, -táskák és -cipők - számos más termékkel együtt -, olyan országokban készülnek, mint az elnök által gyakran bírált Mexikó vagy Kína; de cégei kiszervezik a munkát a szintén olcsó munkaerőt biztosító Törökországnak, Indonéziának, Bangladesnek és Vietnamnak is.

hirdetés

Donald Trump lánya, Ivanka is olcsó külföldi munkaerőre építette divatbirodalmát: ruhái, cipői és táskái is Ázsiában készülnek.