Múlt éjjel Svédországban: Trumpon élcelődik az internet

Az amerikai elnök szombaton Floridában hivatkozott egy meg nem történt svédországi terrortámadásra. Trump megjegyzésére „múlt éjjel Svédországban” jelzéssel többnyire rénszarvasokról, svéd húsgombócokról és lapra szerelt bútorok összeszereléséről osztottak meg fényképeket.

„Látják, mi történt a múlt éjjel Svédországban. Svédországban. Ki hitte volna? Sokakat befogadtak, és most olyan problémáik vannak, amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartottak… ” – e miatt a kijelentés miatt kell az amerikai elnöknek magyarázkodnia.

Az elnök szombaton Floridában beszélt arról, hogy több európai országban is voltak terrortámadások. Ugyanakkor Franciaország, Belgium és Németország közé Donald Trump bevette Svédországot is. A kijelentés lavinát indított el az interneten. A korábbi svéd miniszterelnök a Twitteren emlékezett meg az amerikai elnökről. Carl Bildt azt írta: „Svédország? Terrortámadás? Ez meg mit szívott?”. Trump is a Twitteren magyarázkodott: „A nyilatkozatom arról, ami Svédországban történik, egy, a Fox Newson sugárzott sztorira utalt, amely Svédországgal és a bevándorlókkal foglalkozott” – írta Trump.

„Az történt a Fox Newson, hogy bemutattak egy interjút egy filmessel, egy konzervatív filmessel, aki Svédországba ment, hogy dokumentálja azt, amit állít, vagyis, hogy drámai mértékben megemelkedett a menekültek által elkövetett bűncselekmények száma az országban. Olyan feliratok voltak a képernyőn, melyek azt kérdezték, mi az oka a nemi erőszak és más bűncselekmények növekedésének – ez volt a fő üzenete a filmnek. A svéd újságírók és politikusok szerint ez jelentős túlzás. Tény, hogy jelentősen el volt túlozva minden. Az elnök ezt a műsort nézte péntek este, és ezért mondta szombaton azt, hogy tegnap éjjel Svédországban” – foglalta össze a CNN.

Pénteken semmilyen terrortámadás vagy erőszakos esemény nem történt Svédországban.

A washingtoni svéd nagykövetség a Twitteren jelentette be: várják, hogy beszámolhassanak a svéd bevándorlási és integrációs politikáról az amerikai kormányzatnak. A svédek a közösségi médiában többnyire viccesen reagáltak Trump megjegyzésére; „múlt éjjel Svédországban” hashtaggel többnyire rénszarvasokról, svéd húsgombócokról és Ikea-bútorok összeszereléséről osztottak meg fényképeket.